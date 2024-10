Join the ALS Network at the Walk & Roll to Cure ALS on Saturday, October 5th in San Mateo and November 2nd in Richmond.

October 5, 2024 | Coyote Point Recreation Area

Check-in Opens: 10:00 AM PDT

Let's Walk & Roll: 12:00 PM PDT

November 2, 2024 at Miller/Knox Regional Shoreline (900 Dornan Dr, Richmond, CA 94801)

To learn more, please click here.