Las autoridades ofrecieron este jueves una recompensa de 10,000 dólares por información que ayuda a los detectives a resolver el asesinato de un conductor de una grúa que fue abatido hace seis años en Norwalk.

Authorities are warning San Francisco residents and visitors to avoid the area of Powell and California streets, just south of Chinatown, due to police activity.

No other information was immediately available.